Erzurumlular Derneği 500 adet yardım kolisi bağışında bulundu

Her yıl belli aralıklarla ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatan Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bu yılda 500 adet yardım kolisini Ramazan Ayı öncesi dağıtılması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim etti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, “Bugün Karabük'te yaşayan Erzurumlular Derneğimizle birlikte kendilerinin temin etmiş olduğu 500 adet koli bizlere ulaşarak Valiliğimiz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ile Sosyal Vefa Destek Grubu aracılığı ile tüm şehirdeki ihtiyaç sahiplerine gönderiyorlar. Biz özellikle sizden hizmet alan engelli, yaşlı ve set hizmeti verdiğimiz eşi vefat etmiş, boşanmış kadınlara bu yardımların ulaştırılmasını istiyoruz dediler. Bizde yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda yapabilirsiniz cevabını alınca başkanımızla irtibata geçtik. Bugün buradan alacağımız 500 adet koliyi Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Bu vesile ile Karabük'te yaşayan Erzurumlular adına Erzurumlular Dernek Başkanı İbrahim Bedir ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İbrahim Bedir, yardımda bulunan Karabük'teki Erzurumlu hemşehrilerine ve yardımseverlere teşekkür ederek, “Her sene yapmış olduğumuz çalışmayı biraz daha öne çekerek şuanda ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' projesi altında insanlara kumanyaları biraz erken ulaştırma adına böyle bir çalışma içerisinde bulunduk. Bu sene temin ettiğimiz 500 koliyi de Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüze teslim ederek, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması noktasında da onların desteklerini talep ettik. Sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Allah nasip ederse insanların evine birkaç gün içerisinde 500 koli kumanyayı ulaştırmış olacağız” dedi.