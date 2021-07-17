Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi

Karabük'te tartıştığı eşi tarafından boynundan bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 53. Sokak'ta bulunan Mimar Sinan Sitesi Çardak Apartmanı'nda dün akşam meydana gelen olayda Hatice Çetin D. eşi Vedat D. (43) tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından 12 ve 8 yaşlarında 2 çocuk annesi kadının cenazesi Yenişehir Çamlık Camisi'ne getirildi. Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına, ailesi ve yakınları ile arkadaşlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hatice Çetin D.'nin cenazesi merkeze bağlı Davutlar köyü aile mezarlığında toprağa verildi.

Diğer yandan eşini öldürdükten sonra kendisini de karın ve kol bölgesinden bıçaklayan cani kocanın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan babaları tarafından anneleri bıçakla öldürülen 12 ve 8 yaşındaki 2 kardeşin evin buzdolabına yapıştırdıkları kağıda çizdikleri aile resmi ile ‘Canım ailem sizi çok seviyorum' yazısı ise yürek burktu.