Eski Sağlık Bakanı Akdağ Karabük'te

KARABÜK (İHA) – AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen teşkilat içi eğitim toplantısı için Karabük'e geldi.

Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı öncesi konuşan, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'na değinerek, “Bu cumhur ittifakının arkasında yatan bir mana var. Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli bu mesele neden bu kadar önem veriyor, neden şehirlerimizde bu ruha sahip çıkmamız gerekiyor. Bununla ilgili konuşmamın başında bahsetmek isterim. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'de sahip olmamız gereken değerler var. Bayrağımız, milletimizin bütünlüğü, beraberliği, devletimizin güçlü olması, bekası, vatanın bütünlüğü bizim için çok önemli. Bunlar bizim istiklalimizi, özgürlüğümüzü, huzurumuzu temsil ediyor. Allah korusun istiklali elinde olmayan özgür olmayan ülkede bu değerler kaybolur gider. Suriye gözümüzün önünde capcanlı bir örnektir. Suriyelilerin sığınabileceği bir Türkiye Cumhuriyeti vardı, Allah korusun böyle bir şey olduğunda bizim gidebileceğimiz hiçbir yer yok. Bunu gördüğümüz için biz bu birlikteliği çok önemsiyoruz sahip çıkıyoruz” dedi.

“O ittifakın içinde HDP'de var"

Cumhur ittifakına karşı bir ittifakın kurulduğunu ifaden eden Akdağ, "Cumhur ittifakının karşısında Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi maalesef onlara katılıyor. Bir de milletten endişe ettikleri için adını koymuyorlar. O ittifakın içinde HDP de var. Bunu inkar ediyorlar, inkar etmeye çalışıyorlar. Bugün Türkiye'nin 3 büyük şehrinde İstanbul'da, İzmir de Ankara'da HDP aday göstermiyor. HDP'nin İstanbul'da yüzde 10 oyu var ama aday göstermiyor. Kimi destekleyecekler, orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını destekleyecekler. Yani bir ittifak içerisinde oldukları, beraber hareket ettikleri çok açık. Bunu mecliste de görüyoruz. Mecliste bu üç partinin mensuplarının elleri beraber kalkıyor. Herhangi bir şeye karar verirken CHP, İYİ Partililer ve HDP'liler birlikte el kaldırıyor. Bizde Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimizle el kaldırıyoruz” diye konuştu.

Cumhur ittifakına Türkiye'nin her yerinde sahip çıkacaklarını dile getiren Akdağ, “Cumhurbaşkanımız altını çizerek özellikle söylüyor. Bu ittifak seçime kadar bir ittifak değil, seçimden sonrada devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğine önem veren bekasını kıymetli bilen insanlar olarak bunu önümüzdeki dönemler de devam ettirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Hiç kimsenin eli illet ittifakının adayına oy vermez”

“İllet ittifakı veya zillet ittifakı dediğimiz bu ittifakı bir araya getiren sebeplere bir bakın” diyen Akdağ, şunları söyledi:

“Aslında biz AK Partililer olarak bu meseleyi Karabüklü kardeşlerimize teşkilat olarak iyi anlatabilirsek inanın hiç kimsenin eli illet ittifakının adayına oy vermez. HDP ile terör örgütü ile kol kola olan parti ile bunların birlikte çalıştıklarını, arka planda beraber hareket ettiklerini anlattığımız zaman kimse bunlara oy vermez. Yeter ki biz meselemize sahip çıkalım.”

Programa AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, AK Parti Yenice Belediye Başkan Adayı Coşkun Güven ve partililer katıldı.