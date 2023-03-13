Eskipazar Haslı Gölet'inde çalışmalar tamamlandı

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Eskipazar Haslı Göleti'nin ülke ekonomisine 10 milyon TL katkı sağlayacağını bildirdi.

Güneş, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Eskipazar Haslı Göleti'nde çalışmaların tamamlandığını belirtti. Güneş, "Eskipazar Haslı Gölet'inde depolanacak su ile 2 bin 450 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak ve 2023 birim fiyatları ile ülke ekonomisine 10 milyon 216 bin 412 TL katkı sağlaması hedeflenmektedir" dedi.