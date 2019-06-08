Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas OSB, kamulaştırılacak OSB Listesine katıldı

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Eskipazar'a kurulacak olan Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kamulaştırılacak Organize Sanayi Bölgesi Listesine aldırdıklarını belirtti.

Milletvekili Güneş, Eskipazar'a kurulacak olan Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin arazi istimlaklarının bakanlık programına alındığını ifade ederek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı son ziyaretimizde bu konu da gündeme geldi ve kendisi de Karabük'ü ziyarete edecek. Eskipazar'daki OSB yerimizi göstereceğiz. Cumhurbaşkanımıza, kamulaştırılacak Organize Sanayi Bölgesi Listesine ilave ettirdik. 2020 için ilave edelim demişti. Sonrada ısrarımız üzerine bizim yanımızda 2019 listesinde yer alsın talimatını ilgili genel müdüre verdi” dedi.

“Listede Eskipazar Metal Ürünleri OSB'miz yer almış durumdadır”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın OSB'lerde şuan ki tercihinin devlet arazilerinden yana olduğunu kaydeden Güneş, “Ama burada tabii bir fiili durum var. Biz yol kat etmişiz, belli bir seviyeye gelmişiz ve kamulaştırma seviyesine ulaşmışız. Devlet bütçesinden kaynak ayrılacak ve onunla kamulaştırma yapılacak. Süreç başladı. Listede şu anda Eskipazar Metal Ürünleri OSB'miz yer almış durumdadır. Bakanımızın Karabük'ü ziyareti bu konuya ivme kazandıracak. Dönüşü olan bir yol değil ama belki biraz zamana yayılabilir” ifadelerini kullandı.