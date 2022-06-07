Eskipazar OSB'deki çalışmalar için toplantı gerçekleştirildi

İsmail Altınöz'le birlikte Eskipazar Organize Sanayi Bölgesindeki çalışmalara ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

Valilikte gerçekleştirilen görüşmede Eskipazar OSB Müdürü Emin Demir, kamulaştırma çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen ve işletmelere yer ön tahsis işlemleri devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Milletvekilleri Ünal ve Güneş, İl Başkanı Altınöz, yaptığı açıklamada, “Karabük'ümüzün ve bölgemizin potansiyelini daha iyi noktalara getirmek için bu projeyi çok önemsiyoruz. Sanayi Bölgesine gelen her bir yatırımcımız şehrimizin ekonomisine, üretimine ve istihdamına çok önemli katkılar sağlayacaktır. Her aşamasını yakından takip ediyoruz” ifadelerine yer verdiler.