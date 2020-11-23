Eskipazar Sanayi Bölgesi sanayicileri bekliyor

Ünal ve Güneş, yaptığı ortak açıklamada, göreve geldikleri günden itibaren Karabük adına takip etikleri ve önemini çok iyi bildikleri Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kamulaştırma çalışmalarının kasım ayı itibari ile başladığı belirtildi. 2019 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaretlerinde ısrarla üzerinde durdukları Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin 2020 yılı kamulaştırma yatırım planına dahil edildiğini ifade eden vekiller, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, valiliğimiz tarafından Eskipazar İhtisas Sanayi Bölgesi'nde kamulaştırılacak alanın hak sahipleri ile idarenin anlaşması ve yıl sonuna kadar işlemlerin tamamlanması için tebliğ göndermiştir. İhtisas Sanayi Bölgemizde kamulaştırma çalışmaları resmen başlamıştır. Sanayi bölgesi ile ilgili ve yetkili arkadaşlar vatandaşlarımızla resmi işlemleri gerçekleştirmektedir. İlimiz, bölgemiz ve ülkemiz açısından önemli bir sanayi alanı olan Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 2021 yılından itibaren yatırımcılarına kapılarını açmıştır. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmak, Karabük'ümüzün ve bölgemizin potansiyelini daha iyi noktalara getirmek için bu projeyi çok önemsiyoruz. Sanayi bölgesine gelen her bir yatırımcımız şehrimizin ekonomisine, üretimine ve istihdamına çok önemli katkılar sağlayacaktır. Buradan ilimizdeki, bölgemizdeki ve ülkemizdeki sanayicilerimizi Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapmaya davet ediyoruz. Ülke olarak üreterek büyümeye devam edeceğiz. Projenin kamulaştırılması hususunda ve tüm taleplerimiz noktasında verdiği destekler için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, desteklerini her zaman arkamızda hissettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi değerli hemşerimiz Mehmet Ali Şahin'e tüm Karabük halkı adına teşekkürlerimizi sunuyoruz."