Esnaf kefalette kredi başvurusunda yoğunluk yaşanıyor

Karabük Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı ve Karabük 2 Nolu Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Nurettin Tümen, esnafa yönelik destek paketine yaklaşık 500 civarında başvuru yapıldığını bildirdi.

Tümen, Ekim ayında hayata geçirilen destek paketinden yaralanmak isteyen esnaf ve sanatkârların başvurularını sonuçlandırmak için çaba gösterdiklerini belirterek, “ Hiçbir kredi kooperatif ortağını mağdur etmemek için azami gayret gösteriyoruz. Bu manada destek paketinin açıklamasının ardından kentimizde Kasım ayından itibaren 500'e yakın üyemiz kredi başvurusunda bulundu. Şuana kadar toplamda 100 kişiye kredileri verildi. Dosyalarını tamamlanarak bankaya gidip sırada bekleyenler var. Bizler Karabük olarak yeterli finans sağlanması halinde aylık 10 milyon TL civarında kredi veriyoruz. Kredinin faiz oranı normalde yüzde 15 ama yüzde 7,5'ini devlet sübvanse ediyor. Dolayısıyla kredi kefalet kooperatifi kanalıyla yüzde 7,5 kredi faizi uygulanıyor. Kredi üst limitimiz de 500 bin liraya yükseldi. Hem yılsonu olması hem de ortaklarımızın destek paketinden yaralanmak istemesi kredi talebini arttırdı. Bizde esnaf ve sanatkarımızı mağdur etmeme ve başvurusunu biran önce sonlandırmak için azami çaba gösteriyoruz. Dosyaları 2023 yılına devretmeden başvuru sırasına göre işleme alıyoruz. Bu noktada da esnaflarımızdan anlayış bekliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafımızın zor gününde yanın da olmaya devam edeceğiz” dedi.