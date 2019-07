ESOB Başkanı Tümen'den 15 temmuz mesajı

Tümen mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birlik ve beraberliğini ve milletimizin serbest iradesi ile seçilmiş cumhuriyet hükümetimizi ve demokratik rejimimizi açıkça tehdit eden, 15 temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe ve devletimizi işgal girişimini, 15 temmuz'un yıldönümünde yeniden en kuvvetli bir biçimde bir defa daha kınıyoruz. Ahilik gelenek ve kültüründen gelen her zaman devletinin ve milletinin yanında yer alan, esnaf ve sanatkârlarımız, nereden ve kimden gelirse gelsin, darbelere karşı dimdik ayakta olmuş ve ayakta olmaya devam edecektir. Hiçbir zaman Cumhuriyet ve rejim düşmanlarına bu mukaddes topraklarda devletimizi ele geçirme fırsat ve imkânı tanınmayacaktır. Dün olduğu gibi bugün ve her zaman milletimiz ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkacaktır. Milletimizin asil iradesine dayanan demokrasimizi sahiplenme, yaşatma ve geliştirme noktasında; esnaf ve sanatkârlarımız, her zaman olduğu gibi tek vücut halinde ve sarsılmaz bir irade ile devletimizin, milletimizin ve meşru Cumhuriyet Hükümetimizin yanında yer alacaktır. 15 Temmuz 2016'da yüce milletimize ve devletimize acımasızca saldıran kirli ve sapık eller kırılmış ve tüm dünyaya milli iradeye sahip çıkma azim ve kararlılığımız ülke olarak gösterilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Darbe girişimini takiben ülkemiz büyük bir travma ve sarsıntı geçirmiştir” ifadelerine yer veren Tümen, “Elbette ve tabiatıyla ekonomimiz de bu saldırıdan aynı şekilde olumsuz etkilenmiştir. Şükürler olsun ki, milletimizin azmi ve kararlılığı sayesinde kısa bir süre içerisinde bu olumsuzluklar ve badireler atlatılmıştır. FETÖ ve diğer Terör Örgütlerine fiilen destek olanlar, bu örgütlerin mensupları, örgütle ilişkisi, alakası ve iltisakı bulunanlar, bağımsız Türk Yargısı önünde bir bir hesap vermeye başlamışlardır. Daha güçlü bir Türkiye ve devlet yapısı için, kamu kurum ve kuruluşlarımızdan bunların yandaşları temizlenmiştir. Dimdik ayakta durabilmek, milletimizi ve ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkarabilmek için rehavete kapılmadan çalışmalıyız ve hedeflerimize ulaşmak için birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek gayret ve çaba göstermeliyiz.

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi Meclisimiz, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın cesaretli ve kararlı duruşu ile altın harflerle şanlı tarihimize yazdığımız bu destanın yıldönümünde, kanlarını bu topraklara dökerek şehitlik mertebesine erişen 249 şehidimize Allahtan gani gani rahmet, 2 bin 301 gazimize de yeniden acil şifalar ve iyilikler temenni ediyoruz. Biz esnaf ve sanatkârlar teşkilatı olarak; ülkemizin geleceğine güveniyor, milletler camiası içerisinde ülkemizin hak ettiği en iyi yere, en kısa sürede ulaşacağına, en büyük gücün Yüce Milletimizin İradesi olduğuna inanıyoruz” dedi.