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Evde 2 kamyon çöp biriktirdi

Karabük’te 65 yaşındaki Torgut D.

Karabük'te 65 yaşındaki Torgut D., evinde 2 kamyon çöp biriktirdi. Çöpler belediye ekipleri tarafından alındı.


Merkeze bağlı Namık Kemal Mahallesi Kanarya Sokak'ta oturanlar, Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü arayıp yalnız yaşayan komşuları Torgut D'nin evini çöple doldurduğunu ihbar etti.


Eve gelen zabıta ekipleri, çoğu plastik ve poşet atıklarıyla karşılaştı. Çok sayıdaki temizlik görevlerinin çalışmalarında, evden 2 kamyon çöp çıkarıldı. Temizlenen ev dezenfekte edildi. Torgut D, Kapı önüne oturup çalışmaları izledi.

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