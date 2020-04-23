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Evde kalan çocukların 23 Nisan gösterileri beğeni topladı

Karabük’te çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde kutladı.

Karabük'te çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı. Çocukların gösterileri beğeni topladı.


Korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yurt genelinde bu yıl farklı kutlanıyor. Karabük'te aileler de çocuklarını bu coşkulu kutlamadan mahrum etmemek için resmi törenlerin bir benzerini evlerinde düzenledi. Evlerini süsleyen çocukların kimisi kemanları ile kimisi ise gösterileri ile bayram coşkusunu evde de olsa yaşadı. Çocukların evlerindeki gösterileri aile bireyleri tarafından da tam not aldı.

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