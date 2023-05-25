Evde kurulan düzenekle Hint keneviri yetiştiren 2 kişi yakalandı

Karabük'te evlerinde kurdukları düzenekle Hint keneviri yetiştirdikleri tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler S.K. ve F.M. isimli şahısların ikamette kurdukları düzenekle Hint keneviri yetiştirdiği istihbaratını aldı. Düzenlenen operasyonla suçları tespit edilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda 4 adet kök Hint keneviri bitkisi, 638 gram kurutulmaya bırakılmış esrar, 6 parça halinde toplam ağırlığı 28 gram esrar ve Hint keneviri yetiştirmek için kurulmuş düzenek ve malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken kurulan düzenek cep telefonu ile görüntülendi.