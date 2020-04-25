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Evden çıkamayan 3 yaşındaki Zeynep'e doğum günü sürprizi

Karabük’ün Yenice ilçesinde korona virüs nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan 3 yaşındaki Zeynep Yavuz’a Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla doğum günü sürprizi yapıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde korona virüs nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan 3 yaşındaki Zeynep Yavuz'a Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla doğum günü sürprizi yapıldı.


İstanbul'da ikamet eden Cihan Yavuz, Karabük'te olan eşi ve kızı için Vefa Sosyal Destek Grubu'na başvurdu. Korona virüs nedeniyle şehirler arası seyahatin kısıtlanmasından dolayı kızının yanında olamayan Yavuz, 3 yaşına basan kızı Zeynep için doğum günü sürprizi yapılmasını istedi. Başvuruyu değerlendirmeye alan Yenice Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ilçeye bağlı Şirinköy köyünde anneannesinin yanında bulunan Zeynep'e doğum günü pastası ile sürpriz yaptı. Ekipleri ellerinde pasta ile gören Zeynep hemen mumları üfleyerek teşekkür etti.

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