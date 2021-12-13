İhlas Haber Ajansı

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Eve giren hırsız 48 bin 500 liralık altın ve paraları çaldı

Karabük’te girdiği evden yaklaşık 45 bin TL değerinde altın ve 3 bin 500 lirayı çalan hırsız kayıplara karıştı.

Karabük'te girdiği evden yaklaşık 45 bin TL değerinde altın ve 3 bin 500 lirayı çalan hırsız kayıplara karıştı.


Olay, akşam saatlerinde Karabük Mahallesi Yaren Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. İlker S., köyündeki bahçe işlerini bitirdikten sonra evine döndü. Yaklaşık 45 bin TL değerinde altın ve 3 bin 500 lira parasının yerinde olmadığını gören ev sahibi durumu polise bildirdi. Ev ve çevresini inceleyerek parmak izi taraması yapan polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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