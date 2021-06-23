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Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Karabük’te bir vatandaşın evine giren 1 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Karabük'te bir vatandaşın evine giren 1 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.


Olay Soğuksu Mahallesi Arcak Deresi mevkiinde bir vatandaşın evine yılan girdi. Uzun uğraşlarına rağmen yılanı bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaş Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.


Olay yerine gelen ekipler, kısa süreli çalışmanın ardından 1 metre uzunluğundaki yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına salıverdi.

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