Evi alevlere teslim olan ev sahibi gözyaşlarına boğuldu

Karabük'te, tek katlı bir evde sobadan çıkan yangın bahçedeki ağaçlara sıçrarken, ev sahibi gözyaşlarıyla yangını izledi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde Selim Özdemir'e ait tek katlı evde sobadan yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekiler Karabük Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler evin bahçesindeki ağaçlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın ormana sıçramadan söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Ev sahibi Selim Özdemir de evinin kül olmasını gözyaşlarına boğularak izledi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.