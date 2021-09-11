İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünün kaybetmesi sonucu korkulukları yıkarak evin bahçesine uçtu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünün kaybetmesi sonucu korkulukları yıkarak evin bahçesine uçtu. Kazada sürücü yaralandı.


Kaza, Emek Mahallesi Paşapınarı Caddesi Çeşme durağı mevkiinde meydana geldi. Şeyma Çankaya (39) yönetimindeki 78 BM 004 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir evin bahçesine uçarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Otomobil ise bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.