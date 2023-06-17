Evin çatı katına kaçan ineği itfaiye kurtardı

Karabük'te bir evin çatı katına kaçan kurbanlık inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Merkeze bağlı Yukarıkızılcaören Köyü Düz Mahallede meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir vatandaşa ait kurbanlık inek sahibinden kaçarken bir evin çatı katına çıktı. Vatandaş, hayvanını indirmekte başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşları sonucunda büyükbaş hayvan yere indirilerek sahibine teslim edildi.