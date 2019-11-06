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Evinde uyuşturucu madde satan şüpheli yakalandı

Karabük’te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre,Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde Yenice ilçesinde E.Ç. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde sattığı bilgisini aldı. Jandarma KOM ekiplerinin de desteği ile yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelinin evinde farklı noktalarına saklanmış vaziyette toplam daralı ağırlığı 248.5 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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