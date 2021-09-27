Evinin çatısını onarmak isterken düşerek yaralandı

Karabük'te tek katlı evinin çatısını onarmak isterken çatıdan düşen şahıs yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Cami Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Denizli (49), tek katlı müstakil evinin çatısındaki kiremitleri onarmak isterken bir anda dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Denizli'yi yerde acı içinde kıvranırken bulan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Denizli, gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol bileğinde kırık olduğu tespit edilen Ramazan Denizli tedaviye alındı.