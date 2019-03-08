Evleri yanan yaşlı çift köylüler tarafından kurtarıldı

Karabük'ün Sipahiler köyünde evlerinde yangın çıkan yaşlı çift, köylüler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ün Sipahiler köyünde sabaha karşı Fehmi Yıldırım'a ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabah namazına kalkan köylüler, evden yükselen alevleri fark ederek durumu Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ekiplerine bildirdi. Bu sırada evde bulunan Fehmi Yıldırım ve eşi Nazife Yıldırım köylülerin de yardımıyla evden çıkarıldı. Dumandan etkilenen yaşlı çift, olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaşlı çiftin kaldığı ev kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.