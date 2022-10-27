Eylül ayında Karabük'te ithalat arttı, ihracat azaldı

Karabük'te, 2022 yılının Eylül ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,1 azalarak 23,5 milyon dolar, ithalat ise yüzde 1,7 artarak 85,6 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2022 yılı Eylül ayında 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 9,2 artarak 22,6 milyar dolar, ithalat yüzde 38,1 artarak 32,2 milyar dolar oldu.

Karabük'te Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2022 yılı Eylül ayında 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 45,1 azalarak 23,5 milyon dolar, ithalat yüzde 1,7 artarak 85,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Zonguldak'ta Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2022 yılı Eylül ayında 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 53,2 azalarak 43,9 milyon dolar, ithalat yüzde 8,4 artarak 104,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bartın'da Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2022 yılı Eylül ayında 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 95,8 azalarak 2,5 milyon dolar, ithalat yüzde 414,5 artarak 1,0 milyon dolar olarak gerçekleşti.