‘FaCiPa' isimli mobil uygulaması ödül aldı

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencileri Buse Yaren Tekin ve Arzu Yıldız, yüz felcini uzman yardımı almadan teşhis edebilen mobil uygulama geliştirdiler. Proje yürütücülerinden Buse Yaren Tekin'in daha önce aynı hastalığı geçirmesi üzerine ortayı çıkan FaCiPa isimli projeyle öğrenciler, yüz felci hastalığına yakalanma riski olan bireylerin mobil cihazlarından uygulamayı yükleyerek belirli bir oranda ön teşhis koymalarını hedefliyor.

Mobil tabanlı bir uygulama olan FaCiPa, gerekli görüntü işleme teknikleri ile desteklenerek kişide yüz felci teşhisinde kullanılacak yöntemlerin (kaşları kaldırmak, ıslık çaldırmak, dişleri göstererek gülümseme) analiz edilmesini sağlıyor.

Proje ödül aldı

Danışmanlığını KBÜ Bilgisayar Mühendisliği'nden Dr. Öğr. Üyesi Caner Özcan'ın yürüttüğü FaCiPa adlı proje, Bartın Üniversitesinde 3.'sü düzenlenen AR-GE Proje Pazarı'nda mansiyon ödülü kazandı. Buse Yaren Tekin ve Arzu Yıldız'ın projesi, 33 farklı il ve yurt dışından yarışmaya gönderilen toplam 204 proje arasından ödüle layık görüldü.