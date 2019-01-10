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FETÖ operasyonunda 4 kişi adliyeye sevk edildi

Karabük merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün mahrem askeri yapılanmasına mensup görevlerinden el çektirilmiş 4 kişi adliyeye sevk edildi.


Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasına mensup muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen şahıslara yönelik Karabük merkezli Kocaeli, Kütahya ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınarak sorguları tamamlanan E.B. (25) , F.A (25), Ö.K. (25) ve F.D. (25) sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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