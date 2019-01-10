FETÖ operasyonunda 4 kişi serbest

Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasına mensup muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen şahıslara yönelik Karabük merkezli Kocaeli, Kütahya ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınarak sorguları tamamlandıktan sonra savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden E.B, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı, F.D, F.A. ve Ö.K. ise yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı.