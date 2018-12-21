İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

FETÖ soruşturmasında 3 kişi serbest bırakıldı

Karabük merkezli 2 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik, Karabük ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan A.N.K. (25), K.T. (27) ve Y.G. (36) emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.