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FETÖ şüphelisi zanlı adliyeye sevk edildi

Karabük Sulh Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kararı bulunan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Karabük Sulh Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kararı bulunan S.K. isimli şüpheli ekiplerin operasyonu sonucunda İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yakalandı.


Gözaltına alındıktan sonra Karabük'e getirilen şüpheli S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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