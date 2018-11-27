FETÖ'den adliyeye sevk edilen imam tutuklandı

Karabük'te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan imam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün Bostanbükü grubu imamı olan Hasan C. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüphelinin Ceht Din Görevlileri Derneğinde kurucu başkan olarak bulunduğu ve Safranbolu İlçe Müftülüğü'nde aktif olarak imamlık yaptığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.