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Filografi sanatını yaşatmak için eğitim veriliyor

Safranbolu Belediyesine bağlı Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi’nin (SAKEM) Yazıköy TOKİ şubesinde Türkiye’de fazla tanınmayan filografi sanatını yaşatmak için kursiyerlere eğitim veriliyor.

Safranbolu Belediyesine bağlı Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi'nin (SAKEM) Yazıköy TOKİ şubesinde Türkiye'de fazla tanınmayan filografi sanatını yaşatmak için kursiyerlere eğitim veriliyor.


Mahalle aralarında konumlandırılmış 8 ayrı şubesi ile tüm vatandaşlara yürüme mesafesinde ulaşım kolaylığı sağlayan Safranbolu Belediyesine bağlı Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) ilçe merkezine yaklaşık 7 km mesafede bulunan Yazıköy TOKİ Şubesinde de kurs eğitimlerini sürdürüyor.


Eğitmen Aysun Eroğlu tarafından SAKEM Yazıköy TOKİ Şubesinde verilen filografi kursunda kursiyerlere belli örgü teknikleriyle, hat yazıları, simetrik desenler, amblemler, çiçekler, çizgi film karakterleri gibi görsel unsurlar panolar haline getirilerek bu tekniği uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırılıyor.


Türkiye'de fazla tanınmayan bu sanatı yaşatmak için kursiyerlerin eğitim aldığını belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Ahşap bir zemin üzerine çakılmış çiviler arasından teller geçirilip belli örgü teknikleri kullanılarak çeşitli desenler meydan getirilmesi sanatı olan filografi kursunda eşsiz tablolar ortaya çıkıyor. Filografi kursuna katılanlar, hem yeni bir meslek kazanmak, hem de ülkemizde fazla tanınmayan ve sabır gerektiren bu sanatı yaşatacaklar.”dedi.


Geleneksel ve modern eğitim sistemiyle Safranbolu'da ilklere imza atan SAKEM uzman eğitmen kadrosuyla binlerce kursiyere eğitim veriyor.

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