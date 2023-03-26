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Filyos Çayı kenarında bulunan cesedin kimliği belirlendi

Karabük’te Filyos Çayı kenarında bulunan cesedin kimliği ekipler tarafından belirlendi.

Karabük'te Filyos Çayı kenarında bulunan cesedin kimliği ekipler tarafından belirlendi.



Edinilen bilgiye göre, Karabük-Zonguldak karayolu Yeşil köy mevkisinde Filyos Çayı kenarında tespit edilen siyahi kadına ait cesedin kimliği jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası belirlendi. Ekipler tarafından yapılan çalışmada, cesedin Gabonlu 18 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu tespit edildi. Ibouanga'nın Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfında öğrenim gördüğü belirlendi. Ibouanga'nın ölüm nedeni ise araştırılıyor.

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