Frenleri boşalan kömür yüklü tır devrildi, sürücünün eşi sinir krizi geçirdi

Karabük'te frenleri boşaldığı iddia edilen kömür yüklü tır devrildi. Kazada yaralanan sürücü vatandaşların yardımı ile tırdan çıkarılırken, olay yerine gelen sürücünün eşi ise sinir krizleri geçirdi.

Kaza, Safranbolu ilçesi Babasultan Mahallesi Bartın Kavşağı'nda medyana geldi. Bartın'dan Karabük'e kömür taşıyan Adnan Kocabayır (47) idaresindeki 78 BU 626 plakalı Man marka tır, iddiaya göre frenlerinin boşalması sonucu kavşakta yoldan çıkarak devrildi. Yan yatan tırda sıkışan sürücü ise o sırada olay yerinde bulunan bir itfaiye erinin yardımı ile kabinin üst havalandırma camının kırılması ile çıkarıldı. Kafası kanayan sürücüye vatandaşlar tampon yaparak müdahale ederken, yaralı olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada kaza haberini alan yaralı sürücünün eşi olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan ve feryat eden kadını bu sırada AK Parti Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya ve çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Panikle geldiği aracına binerek gitmek isteyen kadının aracının anahtarını alan vatandaşlar ‘Abla panikle gidemezsiniz' diye uyardıktan sonra başka bir sürücü ile hastaneye gönderdi.

Bu sırada olay yerinden gelen AK Parti Milletvekili Niyazi Güneş'te olay yerinde kaza yapan firmanın yetkililerine geçmiş olsun dileyerek incelemelerde bulundu. Vatandaşlar milletvekili Güneş'e bu bölgede sürekli kazaların yaşandığını ve çok can kayıplarının meydana geldiğinden dert yanarak, Bartın istikametinden gelen yolun biran önce gözden geçirilerek gerekli düzenlemelerin yapılması talebinde bulundu.