Frenleri patlayan tırın sürücüsü ustalığı ile faciayı önledi

Karabük'te frenleri patlayan tırın sürücüsü, yolda başka kazadan dolayı önlem alan trafik ve kara yolları ekiplerine çarpmamak için ustalığı ile facianın önüne geçti. Sürücü önce önündeki araca çarptı, ardından karşı şeride geçerek tırı istinat duvarına yaslayan şoför kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza Karabük - Eskipazar kara yolu Söğütlüçeşme mevki'inde meydana geldi. Gerede istikametinden Karabük istikametine seyreden H.A idaresindeki hurda yüklü 78 BT 968 plakalı tır, freni patlaması sonrası hızla rampa aşağıya inmeye başladı. Bu sırada sabah saatlerinde meydana gelen başka bir kazadan dolayı yolda temizleme çalışması için önlem alan trafik ve kara yolları ekiplerini fark eden sürücü, önünde seyir halinde olan R. Ç idaresindeki 55 AZU 66 plaka sayılı otomobile arkadan çarptıktan sonra tırı karşı şeride geçirerek istinat duvarına yaslayarak durdurdu. Kazada tır için de sıkışarak hafif şekilde yaralanan sürücü H.A, vatandaşların yardımı ile çıkarılarak olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazanın oluşu hakkında sedye üzerinden polislere bilgi veren tır şoförü H.A, “Önümde seyreden otomobilin yavaşladığını görünce frene bastım çatlama oldu. Ondan sonra bayrakçıları gördüm kornaya basarak kaçın diye bağırdım” dedi.