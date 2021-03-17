Frig döneminden kalan tümülüs turizme kazandırılıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Büyük Göztepe Tümülüsünde çalışmalar deva ediyor.

Tümülüste (bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik) çalışmaların tamamlanmasının ardından Safranbolu yeni bir destinasyon merkezi kazanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinle Karabük Valiliği, Karabük Üniversitesi (KBÜ), Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi organizasyonunda 2012'den itibaren aralıklarla yapılan kazılarda kent tarihi milattan önce 7. yüzyıla kadar indi.

Frig dönemine ışık tutacak olan tümülüste yapılan kazılarda bugüne kadar; 20 mezar, iskeletler, ölen kişilerin kullandığı ve kendisine hediye edilen çeşitli eşyalar bulunurken, mezarlar ve bulgular sergilenecek.

Karabük Valisi Fuat Gürel, çalışmaları yerinde inceledi.

Tümülüsün çatısının kapatıldığını ifade eden Vali Gürel, “Büyük Göztepe Tümüsülünün ülke turizmine kazandırılması ile ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Bu projeler tamamlandığında Safranbolu turizmi yeni bir değer kazanacak ve bölge turizmine büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Büyük Göztepe Tümülüsünde gerçekleştirdiği incelemelerde Vali Gürel'e, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Müdürü Mustafa Sucu ile iş insanı Şefik Dizdar eşlik etti.