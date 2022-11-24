Futbolcular, şehit öğretmenin ailesini ziyaret etti

Eflanispor futbolcuları Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ailesini unutmadı.

Amatör Ligde mücadele eden Eflanispor futbolcuları 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın'ı ziyaret etti. Anne Yalçın'a çiçek takdiminde bulunan futbolcular, kutsal bir vazifeyi yerine getirirken terör örgütünün hain saldırısı sonrası şehit düşen Aybüke Yalçın gibi nice öğretmenlere minnettar olduklarını ve asla unutmayacaklarını belirtti.

Anne Yalçın, futbolcuların bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.