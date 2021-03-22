Gabon Büyükelçisi Avouma, Rektör Polat'ı ziyaret etti

Dr. Refik Polat'ı ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Gabon Ankara Büyükelçisi Jean Bernard Avouma, 1. Müsteşar Fernand Cyrille Yalis, Protokol Şefi Thibault Ifounga'nın bulunduğu heyeti makamında ağırladı.

Gabon Ankara Büyükelçisi Jean Bernard Avouma, Türkiye'deki üniversiteler arasında en çok Gabonlu öğrenci Karabük Üniversitesinde olduğunu belirterek, “ Bu sebeple Karabük bizim ilgimizi çekti. Burada öğrenim gören öğrencilerimizle görüşmeler yapmak üzere Karabük'e geldik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba dost iki devlet başkanı. Hatta dosttan da öte kardeş gibi. Karabük Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler iki ülke arasında köprü olacak. Sonraki yıllarda inşallah daha fazla öğrenci göndereceğiz.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat ise konuk Büyükelçiyi Karabük Üniversitesi'nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Karabük Üniversitesinde öğrenim gören Gabonlu öğrenci sayısını artırmak isteriz. Bu konuda çalışmalarımız var. KBÜ olarak 6 Haziran'da Gabon'da YÖS sınavı yapacağız.Ben bizzat Gabon'a gitmek ve oradaki üniversitelerle görüşmeler yapmak istiyorum. Böylece karşılıklı anlaşmalar yaparak birlikte ortak akademik faaliyetlerde de bulunabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İzzet Açar, KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm, KBÜ Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğr. Gör. Kerim Tanış da hazır bulundu. Gabon Ankara Büyükelçisi Jean Bernard Avouma ve 1. Müsteşar Fernand Cyrille Yalis, Protokol Şefi Thibault Ifounga'nın bulunduğu heyet ziyaretin ardından Karabük Üniversitesinde öğrenim gören Gabonlu öğrencilerle bir araya gelerek toplantı yaptı.