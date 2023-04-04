Gabonlu öğrencinin ölümüyle ilgili gözaltı sayısı 7 oldu

Karabük'te, Filyos Çayı kenarında cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (17) soruşturması çerçevesinde gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında 1'i yabancı uyruklu 2 kişi daha gözaltına alındı. Daha önce 2'si yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Olay

Karabük-Zonguldak karayolu Yeşil köy mevkisinde Filyos Çayı kenarında bulunan cesedin Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlenmişti. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatılmış, açıklanan ön otopsi raporunda genç kızın boğularak öldüğü açıklanmıştı.

Genç kızın kardeşi ve üniversitedeki Afrikalı öğrenciler, Ibouanga'nın boğularak değil, öldürüldüğünü iddia ederek, eylem gerçekleştirmişti.