İhlas Haber Ajansı

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Gabonlu öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturmada 4 şüpheli adliyede

Karabük’te Gabon uyruklu 17 yaşındaki öğrencinin Filyos Çayı kenarında ölü bulunmasına yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karabük'te Gabon uyruklu 17 yaşındaki öğrencinin Filyos Çayı kenarında ölü bulunmasına yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) Karabük-Zonguldak karayolu Yeşil köy mevkisinde Filyos Çayı kenarında ölü olarak bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3'ü yabancı olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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