İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Galatasaraylılar Karabük'te şampiyonluğu doyasıya kutladı

Galatasaray’ın Süper Lig’in 36.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğu ilan etmesinin ardından Karabük'te taraftarlar şampiyonluğun coşkusunu doyasıya yaşadı.


Ligin 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü yenerek 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da taraftarlar şampiyonluğu kutladı. Karabük ve Safranbolu ilçesinde şampiyonluğu doyasıya kutlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde bayraklar ve araç konvoylarıyla şehir turu attı.


100. Yıl Mahallesi ve Misak-ı Millî Meydanında toplanan taraftarlar takımlarına bol bol tezahüratlar yaptı.


Polis ekipleri de tedbir alarak meydana gelebilecek olumsuzlukları engellemeye çalıştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.