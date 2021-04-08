GAMER, Vali Fuat Gürel başkanlığında toplandı

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya; Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile koordinasyon kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Emre Erakçaoğlu tarafından, GAMER'in kuruluş nedeni, tarihçesi, amacı, hedefleri, görevleri, çekirdek ve tam kadrosu, çalışma esasları hakkında Vali Gürel ve koordinasyon kurulu üyelerine sunumlar eşliğinde detaylı bilgiler verdi.

Koordinasyonu gerektiren çalışmaların ele alınarak değerlendirilmesinin ardından GAMER bilgilendirme toplantısı sona erdi.