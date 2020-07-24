İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gazeteci Akça'nın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

Karabük’te gazetecilik yapan İsmail Akça’nın vefat eden kayınvalidesi Şerife Doğdu, son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük'te gazetecilik yapan İsmail Akça'nın vefat eden kayınvalidesi Şerife Doğdu, son yolculuğuna uğurlandı.


Karabük Haber, Karabük'ün Sesi ve Meydan Gazetesi'nin sahibi İsmail Akça'nın vefat eden kayınvalidesi Şerife Doğdu için Kurtuluş Mahallesi Doğantepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Doğdu'nun cenazesine yakınlarının yanı sıra kurum müdürleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Doğdu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ovacık Ahmet Köyü'nde aile mezarlığına defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.