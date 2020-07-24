Gazeteci Akça'nın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'te gazetecilik yapan İsmail Akça'nın vefat eden kayınvalidesi Şerife Doğdu, son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük Haber, Karabük'ün Sesi ve Meydan Gazetesi'nin sahibi İsmail Akça'nın vefat eden kayınvalidesi Şerife Doğdu için Kurtuluş Mahallesi Doğantepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Doğdu'nun cenazesine yakınlarının yanı sıra kurum müdürleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Doğdu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ovacık Ahmet Köyü'nde aile mezarlığına defnedildi.