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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında Safranbolu'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu Lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 81.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıldönümü dolayısıyla Safranbolu ilçesinde anma töreni gerçekleştirildi.


Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma programına; Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Elif Köse, 125.Jandarma Eğitim Alay Komutan Vekili Jandarma Yarbay Fahri Yazıcı, Siyasi Parti temsilcileri, STK'lar Kurum Müdürleri ile çok sayıda öğrenci, öğretmen ve vatandaş katıldı.


Safranbolu Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonunda Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladıkları programla devam etti.


Program 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeni ile düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Hatıra fotoğrafının çekilmesi ile program sona erdi.

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