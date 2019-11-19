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Gecede açık arttırma ile aldığı formayı Cumhurbaşkanına hediye etti

Almanya’da kurulu bulunan Zonguldaklılar Derneği tarafından organize edilen gecede açık arttırmaya çıkarılan formayı satın alan Karabüklü İşadamı Abdullah Ören, formayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etti.

Almanya'da kurulu bulunan Zonguldaklılar Derneği tarafından organize edilen gecede açık arttırmaya çıkarılan formayı satın alan Karabüklü İşadamı Abdullah Ören, formayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etti.


Almanya'da düzenlenen gecede öğrencilere burs için Alman ekibi Schalke04'te forma giyen futbolcu Ahmed Kutucu'nun forması da açık artırmaya sunuldu. Gecede formayı satın alan Karabüklü işadamı ve UID Ekonomi Birimi Başkanı Abdullah Ören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilmek üzere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'a teslim etti.

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