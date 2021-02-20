Geçici Hayvan Barınağı kış şartlarında sokak hayvanlarının yuvası oldu

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki yıl önce yapımı tamamlanan geçici hayvan barınağı soğuk havalarda sokak hayvanlarının yuvası oldu.

Eflani Belediyesi tarafından yardıma muhtaç, yaşlı, yaralı ve saldırgan sokak hayvanları için yapılan geçici hayvan barınağı soğuk kış şartlarında sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Sokak hayvanlarını yeni yuvalarında misafir eden barınak sayesinde hayvanlar kış şartlarında aç kalmaktan kurtarılıyor.

Geçici hayvan barınağında denetimlerde bulunan Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, "Sokaktaki dostlarımızın Maşallah keyifleri yerinde. Görevli arkadaşların üzerine zıplayan, yüzünü yalayan yavruları gördüm duygulandım" dedi.

Canlıların sadece karınlarını doyurmanın yetmediğini ifade eden Ertuğrul, "İlgi ve sevilmeye de ihtiyaçları var. Görevli arkadaşlarımız, Allah razı olsun sevgilerini de esirgemiyor. Allah'ın emaneti olan sokaktaki dostlarımıza sahip çıkmak, doyurmak altlarını kuru ve temiz tutmak, soğuk ve yağışlı kış günlerinde onlara sıcak yuva sağlamak, sevmek ve sevildiklerini göstermek bambaşka bir duygu. Allah, sevabı ile bunun mükafatını bize ve emeği geçen arkadaşlarımıza bahşedecek. Elbette bu sevaba ortak olan dostlarımız var. Mama kampanyamıza destek olan hayvansever dostlarımız" diye konuştu.

Zor bir işe talip olduklarının farkında olduklarını, hayvanlara sahip çıkmanın faydasını şimdiden gördüklerini kaydeden Ertuğrul, şunları söyledi: "İşimiz, vaktimiz, hizmetimiz ve yatırımlarımız bereketlendi. Bu vesile ile, personelime ve bize maddi manevi destek veren hayırsever dostlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun."