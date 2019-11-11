Geleceği nefessiz bırakıyorlar

Türkiye genelinde Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşurken, Karabük'te ormanı çöplerle kirletenlere Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş, sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası Karabük'te 67 bin fidan toprakla buluşturulurken, piknikçilerin ormanlık alaları çöplerle kirletmesi tepkilere neden oldu. Piknikçilerin, yaklaşık bir aydır gündemde olan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyasına rağmen pet şişeler, plastik poşetleri dahil olmak üzere her türlü çöpü ormanlık alana atması Karabük Orman İşletme Müdürü Ataş'ın sert tepkisine neden oldu. Orman İşletme Müdürü Ataş, sosyal medya hesabından çöplerin yer aldığı fotoğrafları paylaşarak ormanları kirletenlere tepki gösterdi. Ataş, paylaşımında, "Bunları hangi insanlar atmış olabilir? Yazıktır, günahtır, hiç mi vicdanınız yok? Biz, 'Bir fidan bir nefes' diyoruz. Siz doğaya nefes aldırmıyorsunuz. Sizi Allah'a havale ediyorum" sözlerine yer verdi.

Ataş'ın paylaşımının atında çok sayıda destek yorumları atıldı.