Geleceğin aşçıları Safranbolu'da yetişiyor

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, meslek liselerinde öğrencilerin bir taraftan akademik yönden eğitim alırken diğer yandan da hayata ve mesleğe hazırlanma ile bir meslek sahibi olmak için uygulamalı eğitim gördüğünü belirtti.

Okul türüne göre farklı alanlarda mesleğe hazırlanan öğrencilerin mezun olduktan sonra farklı sektörlerde ülkeye hizmet etme imkanına kavuştuğunu ifade eden Gümüş, "Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında da geleceğin master şefleri yetişiyor. Öğrencilerimiz hem Anadolu mutfağımızın eşsiz lezzetlerini hem de dünya mutfağının çeşitli tatlarını öğretmenleri rehberliğinde uygulamalı olarak öğreniyorlar" dedi.

Öğrencilerin mutfağına misafir olduklarını aktaran Gümüş, "Bugün öğrencilerimizin mutfağına misafir olduk. Onların ellerinin emeği olan birbirinden güzel ve lezzetli yemekleri tadınca geleceğin en başarılı ve ünlü master şeflerinin Safranbolu'dan çıkabileceğine olan inancımız arttı. Gençlerimize her alanda güveniyor ve inanıyoruz. Çünkü onlara doğru rehberlik yapıldığında ve imkan sunulduğunda neleri başarabileceklerini bizlere gösteriyorlar. Öğrencilerimizi özgüvenleri, yetenekleri ve başarılarından dolayı kutluyorum. Onları yetiştiren ve her daim desteklerini yanımızda hissettiğimiz anne ve babalarına şükranlarımızı sunuyorum. Öğrencilerimize rehberlik eden, onları hayata hazırlayan değerli öğretmen arkadaşlarıma da özverili çalışmaları ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.