Geleceğin ustaları hem okuyor hem de çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor

Karabük'te Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim alıp iş yerlerinde çalışan öğrenciler hem lise diplomasına sahip olurken hem de meslek sahibi oluyorlar.

Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim alıp iş yerlerinde uygulama yapan öğrenciler, eğitimin sonunda hem lise diploması hem de kalfalık ve ustalık belgelerine sahip oluyorlar. İşverenler ve öğrencileri memnun eden program kapsamında öğrenciler meslek sahibi olurken, uygulamalı eğitim kapsamında çalıştıkları yerde kazandıkları para ile aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. 185 alanın bulunduğu eğitim merkezindeki öğrencilerin hedefi kendi işlerinin sahibi olmak.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, mesleki eğitim merkezine kayıtlı toplam öğrenci sayısının bin 272 olduğunu belirtti.

Öğrencilerin 1 gün teori eğitimi 4 günde uygulamalı eğitim aldıklarını kaydeden Akbaş, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin bu programdan memnun olduklarını dile getirdi.

Karabük'ün bir sanayi şehri olduğu için istihdamın merkezi olduğunu anlatan Akbaş, “ Bu noktada öğrencilerimizin sahada olmasını istiyoruz. Öğrencilerimiz şu anda mesleki eğitim merkezinde bulunduğu sürece asgari ücretin 3'te 1'i kadar destek alıyorlar. Son sınıf öğrencilerimiz de asgari ücretin yarısını alarak hem aile bütçelerine hem de kendilerine destek çıkmış oluyorlar” diye konuştu.

Akbaş, bu programdaki temel amacın sanayicinin, iş adamlarının, esnafın ve sektörün aranan eleman problemini ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı.

Program kapsamında oto tamircisinde çalışan 15 yaşındaki Onur Kurt, Yazıköy Ticaret Meslek Lisesinden ayrılmayı düşündüğü sırada kaydını mesleki eğitim merkezine aldırdığını, burada hem harçlığını çıkarıp hem de okulunu bitirip diplomasını almak istediğini söyledi.

Hayalindeki işin motor ustası olmak olduğunu ifade eden Kurt, çalıştığı yerde araba parçalarını tanıyıp öğrendiğini, kendi ihtiyaçlarını kendi kazancıyla karşıladığını aktardı.

Kurt, 12. sınıfta ustalık belgesini aldıktan sonra Bartın ilinde kendi dükkanını açıp hayatını devam ettirmek olduğunu ifade etti.

Mesleki eğitim programının öğrencilere faydalı olduğunu söyleyen motor ustası Hasan Yurt ise, “Sanayide elemanımız yoktu ama devlet onlara bir yol açtı. Hem diploma almasını hem de meslek öğrenmesini sağladı. Biz bundan memnunuz. Çocuklarda memnun, burada bir meslek öğreniyorlar. Devlet tarafından teşvik de alıyor. İki tarafta memnun” dedi.