‘Gelecek Biziz' projesi sona erdi

Polis evinde gerçekleşen “Gelecek Biziz” Projesinin kapanış programına Vali Fuat Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Vali Yardımcısı İsmail Bayata, POMEM Müdürü Mahmut Karabulut, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Jandarma Komutan Vekili J. Albay Mustafa Kuraş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, şehit aileleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, projeye katılan öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

Proje kapanış programında konuşan Vali Fuat Gürel, “Toplumumuzun her kesiminin aynı olması mümkün değil, bir kısım sosyal ve ekonomik farklılıklar olduğunu hepimiz biliyoruz. Bundan kaynaklı da bazı sorunlar yaşadığımızı ve risk altında olan bazı çocuklarımızın olduğunu karşımıza gelen sorunlardan anlıyoruz. Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız genelde asayiş ile ilgilenen suç ve suçlularla mücadele eden birimlerimiz, Emniyet Müdürlüğümüz içerisinde bulunan Toplum Destekli Polis Büro Amirliğimiz toplumun dezavantajlı kesimleri ile ilgilenir, sorunları tespit ederek çözüm veya çözüm yolları üreten bir birimdir. Bu çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bundan birkaç yıl sonra ümit ediyoruz ki bizlerin bulunduğu yerlerde bu çocuklarımız, olacaklar ve bu ülkeyi yönetmeye devam edecekler. Evlatlarımız ne kadar iyi yetişirse, ne kadar geleceğe umutla bakabilirse, ülkemizde bir o kadar güzel yönetilmiş olacak, geleceğe umutla bakacak. Ülkemiz, bulunduğu coğrafyanın göz bebeği, dünyanın en sorunlu bölgelerinden birisi ama Allah'a şükür ki bu kadar sorunlu bir bölgede bir huzur devleti olarak yaşıyoruz. Bu bölgede yaşamak milletimizin payidar olmasını devam ettirmesini sağlamak adına sağlıklı, milli ve manevi değerlerine sahip, bayrağını seven gençler yetiştirmemiz gerekir. Bu projede onun bir alt yapısı, bu çocukların gelişmesi, geleceğe taşınması anlamında önemli bir proje. Çocuklarımızın bahtı açık olsun, inşallah onlar geleceğe umutla bakacaklar. Böyle güzel, manalı ve geleceğe umutla bakacağımız bu projenin hazırlanmasında emeği geçen başta İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Emin Akay olmak üzere diğer kurum amirlerimizi ve personellerini tebrik ediyorum“ diye konuştu.

‘Gelecek Biziz' projesi ile toplumda sosyal dışlanmaya maruz kalmış çocuk ve gençlerin sosyal yaşama katılımlarını arttırmak üzere çok sayıda aktivite yaptıklarını ifade eden İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, “Bu proje ile suç oranlarının azaltılması hedef olarak belirlenmiştir. Çocuklarımızın suç ve suçlularla tanışmadan önce bu konularda eğitimlerden geçirilmesi ilerleyen yaşlarında gelecekteki yaşantılarında olumlu pekiştirmelerle çeşitlenmesinde etkili olmaktadır. Projeye katılan çocuklarımız hayatlarındaki olumlu yansımalarını proje faaliyetleri sayesinde yaşamışlardır. Çocukların ve gençlerin sokaklarda karşılaşabileceği olumsuzlar karşısındaki çözüm yöntemleri arkadaş seçimi, doğru internet kullanımı ve bilinçli vatandaş gibi konularda yapılan eğitimlerin olumlu sonuçları yapılan analizlerle takip edilmekte ve diğer grup yetkilileri ile birlikte bu değişimler değerlendirmektedir” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Fuat Gürel tarafından projeye katılan gençlere katılım sertifikası ile çeşitli hediyeler verildi. Program kapanış kokteyl'i ile sona erdi.