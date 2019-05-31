Geleneksel Çocuk Oyunları Şampiyonları ödüllerini aldı

Unutulmaya yüz tutan geleneksel çocuk oyunlarının yeniden hatırlanması amacıyla Safranbolu Altın Safran İlkokulu'nda Geleneksel Çocuk Oyunları Ödül ve Sertifika töreni düzenlendi.

Programda konuşma yapan Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, “Oyun, çocuğun yaşamında önemli işlevi olan bir olgu ve çocuğun önemli bir görevidir. Çocukların oyun etkinlikleri ve kullandıkları oyuncakları çocukluğun önemli bir parçasıdır. Ancak, çocuğun yaşamında son derece önemli olan oyun, teknolojik gelişmeler sonucunda, günümüzde şekil, biçim, oynanan ortam, oynanılacak kişi sayısı ve gerekli araç ve gereçler bakımından değişmeye başlamıştır. Ancak, teknolojinin gelişimine bağlı olarak yeni oyuncaklar geliştirilirken, eski oyuncaklar ve dolayısıyla da oyunlar koruma altına alınmaya çalışılmaktadır. Böylece, o kültüre özgü oyun ve oyuncaklar nesilden nesile aktarılarak sözlü gelenekler ya da somut olmayan kültürel miras korunmuş olacak ve gelecekteki çocuk eğitimcileri de çocuk tarihi araştırmalarında bu birikimden yararlanmış olacaklardır." dedi.

Program çocuklara ödül ve sertifikaları verilmesi ile son buldu.