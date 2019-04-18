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Geleneksel çocuk oyunları şenliği tamamlandı

Yenice Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlenen final müsabakaları tamamlandı.


Final Müsabakalarına İlçe Kaymakamı Muhammed Evlice, İlçe Jandarma Komutanı Deniz Dönmez, İlçe Emniyet Amiri Cumaali Öztekin , daire amirleri , veliler ve öğrenciler katıldı.Düzenlenen organizasyonda 4-9 yaş aralığında 400'ü aşkın minik sporcu, göstermiş olduğu mücadelelerle ayakta alkışlandı. Öğrenciler yarışmalarda “ Yağ Satarım, Tombik, Mendil Kapmaca ve Kaleli Yakan Top “ gibi oyunlarda mücadele ettiler.


Oyunlar sonrasında dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Kaymakamı Muhammed Evlice ve ilçe protokolü tarafından verildi.

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