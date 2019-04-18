Geleneksel çocuk oyunları şenliği tamamlandı

Final Müsabakalarına İlçe Kaymakamı Muhammed Evlice, İlçe Jandarma Komutanı Deniz Dönmez, İlçe Emniyet Amiri Cumaali Öztekin , daire amirleri , veliler ve öğrenciler katıldı.Düzenlenen organizasyonda 4-9 yaş aralığında 400'ü aşkın minik sporcu, göstermiş olduğu mücadelelerle ayakta alkışlandı. Öğrenciler yarışmalarda “ Yağ Satarım, Tombik, Mendil Kapmaca ve Kaleli Yakan Top “ gibi oyunlarda mücadele ettiler.

Oyunlar sonrasında dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Kaymakamı Muhammed Evlice ve ilçe protokolü tarafından verildi.