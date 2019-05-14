Geleneksel mahalle iftarı Cemal Caymaz Mahallesinde başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde geleneksel hale gelen mahalle iftarının ilki Cemal Caymaz Mahallesinde yapıldı.

Safranbolu'da geleneksel hale gelen, mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini, birlik ve beraberliği yeniden güçlendirmek, ananelerimizi gelecek kuşaklara aktarmak için düzenlenen mahalle iftarları Cemal Caymaz Mahallesinde verilen ve vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşen iftar programı ile başladı.

Şadiye Hanım Camii bahçesinde verilen iftara Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediye Meclis Üyesi Erol Altuntepe ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar öncesi vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Başkan Köse, çocuklarla da yakından ilgilendi. Okunan ezan ile birlikte oruçların açılmasının ardından konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, iftar programına katılan tüm mahalle sakinlerine teşekkür ederek “Malumunuz Ramazan Ayı birlik ve beraberliğin, paylaşmanın en üst seviyelere çıktığı bir aydır. Bu nedenle bizlerde sizlerle birlikte ekmeğimizi bölüşme, dertlerinizi dinlemeye geldik. Bununla birlikte bu yılın ilk mahalle iftar programı bu nedenle hem heyecanlı hem mutluyuz. Bu tür organizasyonların birlik beraberliği, komşuluk ilişkilerini, eski mahalle kültürünü de yeniden canlandıracağına inanıyorum. İlk Mahalle iftarımız olmasına karşın böylesine yoğun katılımın olması beni son derece mutlu etti. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, hatırlı ramazanlar diliyorum” dedi.

Yapılan duaların ardından çocuklar çeşitli oyunlarla eğlenirken, ücretsiz ikramlarda yapıldı.